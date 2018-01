Terrorismo faz cúpula da Otan reforçar a segurança Os responsáveis pela segurança da cúpula da Otan, prevista para ocorrer no próximo dia 28 em uma base militar nas redondezas de Roma, adotaram máximas medidas de precaução para evitar ataques terroristas, informaram hoje oficiais da aliança atlântica. Segundo as fontes, serão adotados controles minuciosos sobre o tráfego aéreo comercial até o alerta máximo do dispositivo de defesa aérea. A presença de agentes de segurança a bordo dos aviões que decolarem ou aterrissarem no aeroporto romano no dia 28 constitui também um dos aspectos do complexo dispositivo de segurança. A parte fundamental do plano, no entanto, está constituída pelos controles em terra de todos os aviões nacionais que sobrevoarem a zona onde ocorrerá a cúpula. As ações afetarão diretamente os passageiros, a tripulação, as aeronaves e as bagagens.