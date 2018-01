Terrorista Abu Abbas foi capturado no Iraque, diz CNN A rede de televisão CNN informou, citando oficiais norte-americanos, que o terrorista palestino Mohammed Abu Abbas foi capturado por tropas dos EUA perto de Bagdá. No último domingo, o jornal jordaniano Albawaba havia noticiado que Abu Abbas tentou fugir do Iraque para a Síria na semana passada, mas sua entrada naquele país foi barrada. Abu Abbas, da Frente pela Libertação da Palestina (FLP), tornou-se conhecido internacionalmente em 1985, quando comandou o seqüestro do navio de passageiros Achille Lauro no mar Mediterrâneo. Durante o seqüestro, os terroristas assassinaram o turista norte-americano Leon Klinghoffer e o atiraram ao mar, em sua cadeira de rodas. Depois de dois dias, os seqüestradores se entregaram em troca de uma promessa de salvo-conduto. Um avião civil egípcio os levava para o Cairo, onde seriam libertados, quando foi interceptado por um caça F-14 da Marinha dos EUA e forçado a pousar na Sicília. O governo italiano libertou Abu Abbas e julgou e condenou outros 11 seqüestradores, entre eles Youssef Magied al-Molqi, que mais tarde fugiu da prisão. Entre 1984 e 1991, Abu Abbas integrou o Comitê Executivo da OLP (Organização para a Libertação da Palestina). Veja o especial :