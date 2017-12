Terrorista buscou fundos públicos para o atentado ao WTC O egípcio Mohamed Atta, tido como um dos chefes do atentado de 11 de setembro nos EUA, tentou obter um empréstimo do Estado da Flórida no valor de US$ 650 mil para comprar um avião. A analista de empréstimos Johnell Bryant, de uma Secretaria da Agrigultura em Miami, revelou ao programa World News Tonight, da rede americana de TV ABC, que Atta se entrevistou com ela várias vezes 17 meses antes do ataque para verificar a possibilidade de retirar o dinheiro para compra de um avião bimotor para seis passageiros e modificá-lo para o uso na pulverização de lavouras. Johnell disse que ele queria deixar somente o assento para o piloto e construir um tanque para substâncias químicas no restante da cabina. O pedido foi rejeitado por Johnell porque ele não era americano. "Ele me perguntou o que o impediria de passar sobre meu escritório, cortar-me o pescoço e fugir com milhões de dólares da caixa-forte." Antes de sair, Atta propôs a Bryant a compra de uma foto panorâmica de Washington que estava colada na parede. E lhe disse, com o rosto irado: "Como os EUA, que destruíram cidades e monumentos em outros países, ficariam se uma das nações agredidas destruísse essa cidade e seus monumentos? Segundo ela, Atta mencionou a Al-Qaeda e Osama bin Laden, a quem se referiu como um homem que um dia seria o principal líder do mundo. Johnell disse ter avisado as autoridades sobre essas entrevistas depois de tê-lo reconhecido nas fotos do FBI divulgadas pela imprensa pouco depois dos atentados. Com base nessa informação o FBI lançou o alerta sobre o perigo do uso de aviões de uso agrícola em ataques com produtos químicos. Além de Atta, outros três terroristas envolvidos no atentado tentaram obter o empréstimo: Ahmed Alghamdi, Fayez Rashid Ahmed Hal-Qadi Banihammad e Marwan al-shehhi. Johnnel trabalha na secretaria há 16 anos e deu a entrevista apesar da oposição de seus chefes.