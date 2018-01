Terrorista em escola se identifica como checheno, diz NYT O jornal The New York Times, em sua edição online, informa que um dos terroristas que capturaram uma escola no sul da Rússia e há horas mantêm centenas de reféns, incluindo crianças, se identificou como membro do Segundo Grupo de Salakhin Riadus Shakhidi, um bando rebelde checheno supostamente liderado pelo terrorista mais procurado da Rússia, Shamil Basayev. Basayev é responsabilizado por algumas das maiores atrocidades da guerra entre Rússia e Chechênia, incluindo a tomada da cidade russa de Budyonnovsk, na qual as tropas chechenas lideradas por ele mataram cerca de 150 pessoas e tomaram todo um hospital, fazendo mais de 1.000 civis como reféns.