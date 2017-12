Terrorista estaria em vôo para Nova York, diz CNN A rede de TV CNN informou que um passageiro do vôo 101 da Air India que está a caminho de Nova York, proveniente de Londres, está numa lista de pessoas procuradas sob suspeita de terrorismo. O avião, um Boeing 747, tem seu pouso no aeroporto John F. Kennedy previsto para o fim da tarde. Segundo a TV ABC, o alarme foi dado por um agente de segurança do aeroporto londrino de Heathrow, que achou que um dos passageiros do avião correspondia às descrições de alguém na lista de terroristas procurados.