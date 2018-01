Terrorista islâmico é detido na Argélia O Serviço de Segurança da Argélia deteve Abdelmadjid Dahoumane, terrorista islâmico procurado pelos Estados Unidos, logo que este entrou no país vindo do Afeganistão, informou nesta quarta-feira a agência argelina APS. Dahoumane, que, segundo a agência, teria recebido no Afeganistão treinamento para o uso de explosivos, é procurado pelos EUA por sua ligação com Ahmed Ressam, outro extremista argelino preso na fronteira com o Canadá em dezembro de 1999, quando a polícia de fronteira americana descobriu no porta-malas do carro dele uma grande quantidade de explosivos e detonadores. Ressam é acusado de ter planejado uma série de atentados para as celebrações da chegada do ano 2000. Até o momento, não se sabe quais são realmente as ligações entre Ressam e Dahoumane. Segundo os investigadores americanos, Ressam também está ligado ao terrorista saudita Osama Bin Laden, acusado de ser o responsável pelos atentados contra as embaixadas dos EUA na Tanzânia e no Quênia em 1998. Segundo a agência APS, Dahoumane deverá responder perante a Justiça argelina sobre uma série de atividades terroristas e sua suposta ligação com várias organizações guerrilheiras internacionais.