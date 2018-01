Terrorista procurado é morto na Arábia Saudita Forças de segurança sauditas invadiram um posto de gasolina e mataram um dos supostos terroristas mais procurados do país e um segundo suspeito, informa o Ministério do Interior. Em declaração, o ministério identifica o terrorista como Ibrahim Mohammed Abdullah al-Rayes, cidadão saudita, na lista dos 26 mais procurados do país. Um representante da polícia disse que um segundo militante também foi morto no combate no bairro de Sweidi, sudoeste da capital. Esse suspeito não foi identificado. Segundo testemunhas, um homem foi preso.