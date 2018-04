Terrorista procurado morre no Paquistão, dizem fontes Funcionários de inteligência do Paquistão afirmaram que mísseis recentemente disparados pelos Estados Unidos mataram um militante que estava na lista dos terroristas mais procurados do FBI. O homem, identificado como Jamal Saeed Abdul Rahim, aparentemente morreu em um ataque em 9 de janeiro, na região paquistanesa do Waziristão do Norte.