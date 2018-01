Terroristas ameaçam decapitar refém turco no Iraque Terroristas iraquianos ameaçam decapitar um caminhoneiro turco se a empresa para qual ele trabalha, baseada no Kuwait, não deixar o Iraque em 48 horas, de acordo com vídeo exibido pela TV Al-Arabiya. Desde abril, mais de 20 estrangeiros capturados no Iraque por terroristas foram mortos. Os três últimos corpos foram descobertos no dia 2, quinta-feira.