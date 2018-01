Terroristas ameaçam estrada entre a Jordânia e o Iraque Um grupo que se intitula o ?Grupo da Morte? avisou que passará a atacar o tráfego na principal estrada entre a capital do Iraque, Bagdá, e a fronteira da Jordânia. O Grupo da Morte declarou que tanto americanos quanto jordanianos serão visados. ?Consideramos que todos os interesses jordanianos, empresas, homens de negócios e cidadãos são alvos, como os americanos?, disse um homem, armado e mascarado, em um vídeo obtido pela Associated Press Television News. A ligação entre Bagdá e Jordânia é uma rota de suprimentos essencial para as tropas americanas posicionadas no Iraque.