Terroristas ameaçam Japão em comunicado na internet Um website islâmico divulgou comunicado ameaçando cometer atos de terrorismo no Japão, com o argumento de que o país é aliado dos EUA. A advertência foi publicada nesta quarta-feira no mesmo website que divulgou uma nota dos responsáveis pela morte de reféns japoneses no Iraque, informou o Kyodo News Service. O comunicado contendo ameaças ao Japão não estava assinado.