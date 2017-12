Terroristas anunciam morte de dois reféns no Iraque Um grupo terrorista anuncia ter assassinado a tiros dois reféns no Iraque: um turco e um iraquiano com residência na Itália, informa a TV árabe Al-Jazira. O canal diz ter recebido um vídeo de um grupo, intitulado Brigadas Salafistas de Abu Bakr Al-Sidiq, que acusa as duas vítimas de espionagem. Trecho exibido pela Al-Jazira mostra quatro Homes armados em pé atrás de dois homens ajoelhados. A Al-Jazira identifica o iraquiano como Anwar Wali, mas não fornece o nome do turco. O irmão de Wali, Emad, diz que o governo italiano informou a família sobre a morte, mas não deu mais detalhes sobre quando isso teria ocorrido, ou como a Itália teria obtido a informação. Ele falou com jornalistas por telefone, a partir da residência da família, na Itália. Anwar Wali havia sido seqüestrado em Bagdá, em agosto.