Terroristas atacam com bomba templo xiita no Iraque Um grupo de homens armados detonou uma bomba nesta segunda-feira em um templo xiita na província de Diala, ao norte de Bagdá, informou um comunicado do escritório americano-iraquiano de segurança. Segundo a nota, o ataque contra o templo do Imã Dada Wali, no bairro de Hawash, na cidade de Baldroze, cometido por "um grupo criminoso terrorista", não deixou vítimas, mas causou sérios danos materiais no templo. O ataque contra o templo xiita é o terceiro deste tipo desde 22 de fevereiro, quando um grupo atacou um mausoléu xiita na cidade de Samarra, ao norte de Bagdá. Este atentado detonou uma onda de violência sectária que matou centenas de pessoas, tanto árabes sunitas como xiitas, e colocou o Iraque à beira de uma guerra civil. No domingo, 24 fiéis xiitas foram mortos na província de Diala, aparentemente executados por insurgentes sunitas como vingança pela morte, no dia anterior, de oito pessoas na mesma região, cujas cabeças foram encontradas decepadas.