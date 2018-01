Terroristas capturam diplomata no Iraque, diz Al-Jazira A TV Al-Jazira exibiu um vídeo atribuído a terroristas que dizem ter seqüestrado um diplomata egípcio no Iraque. O diplomata, identificado como Mohammed Mamdouh Helmi Quttab, aparece sentado diante de seis homens mascarados. O grupo, que se intitula Leões da Brigada de Alá, disse tê-lo capturado porque o governo egípcio anunciara o envio de especialistas em segurança para ajudar o governo provisório do Iraque.