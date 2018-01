Terroristas de ataques a Londres foram treinados pela Al-Qaeda Dois dos quatro terroristas suicidas que atacaram Londres em 7 de julho de 2005 se prepararam para o atentado em um campo de treinamento da Al-Qaeda, afirmou o ex-líder da organização terrorista Ayman al-Zawahri. Em um vídeo, divulgado nesta sexta-feira, o terrorista disse que Shehzad Tanweer e Mohammad Sidique Khan passaram por uma base da organização no Paquistão. O que se sabia até agora é que os dois muçulmanos britânicos haviam visitado o Paquistão, mas o comentário de al-Zawahri foi a primeira confirmação de que eles estiveram em um campo de treinamento da Al-Qaeda. "Ambos buscavam o martírio e desejavam realizá-lo em uma operação", disse al-Zawahri, usando um eufemismo para o ataque suicida. O Paquistão, no entanto, negou que qualquer um dos suicidas tenham recebido treinamento ou suporte durante as visitas ao país.