Terroristas e rebeldes estão lavando dinheiro na Suíça A Suíça está sendo utilizada como "santuário financeiro" para grupos terroristas e rebeldes de várias partes do mundo. Essa é a conclusão do relatório publicado hoje pela polícia federal suíça. Segundo o documento, grupos curdos, do Sri Lanka, Albânia, Kosovo, Macedônia e máfias africanas que controlam o comércio de drogas estariam lavando dinheiro na Suíça, o que acabaria tornando os bancos suíços cúmplices das atividades ilegais de terroristas e guerrilheiros. O motivo que atrai esses grupos para a Suíça é a lei bancária do país, que permite que muitas das informações sobre os clientes permaneçam em segredo. Berna quer agora rever várias dessas leis e exigir dos bancos um controle rígido dos recursos depositados na Suíça. Mas o problema não se limita ao setor financeiro. O país também poderia estar sendo utilizado como centro logístico para operações de algumas organizações rebeldes, afirma a polícia suíça. "Membros de organizações criminosas internacionais usam a Suíça como santuário e como local de disseminação de propaganda", afirma o relatório. Al-Qaeda O relatório reconhece que Al-Qaeda poderia ter se utilizado da Suíça como local de trânsito em direção a países da União Européia (UE) e para os Estados Unidos no início de 2001, antes dos atentados de 11 de setembro. Desde novembro do ano passado, mais de US$ 30 milhões foram bloqueados nos bancos suíços em razão de suspeitas de que esses recursos teriam laços com membros de grupos terroristas. Até agora, porém, Berna ainda não conseguiu concluir se os autores dos atentados do ano passado teriam contas no país.