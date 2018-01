Terroristas entram na Europa pela Grã-Bretanha Terroristas do Taleban e da Al-Qaeda estão entrando na Europa pela Grã-Bretanha, informou o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung. Segundo o jornal, um alerta baseado em informações obtidas há dois meses pela Interpol e pela equivalente européia Europol revelou que mais de 30 "membros importantes? do Taleban e da Al-Qaeda estão indo para a Grã-Bretanha a partir da Bulgária, Eslováquia, República Tcheca e Áustria. O alerta, que foi enviado aos guardas da fronteira alemã e às autoridades criminais, disse que os terroristas devem se reunir na Grã-Bretanha e se preparar para uma possível ação, segundo a notícia. O cônsul afegão na Bulgária disse à embaixada eslovaca, em Sofia, que 16 afegãos, "provavelmente membros da Al-Qaeda e do Taleban", entraram na Eslováquia pela fronteira da Bulgária.