Terroristas executam soldado americano, informa Al-Jazira A TV árabe Al-Jazira informa que rebeldes iraquianos executaram um soldado dos EUA mantido como refém porque os EUA não mudaram sua política para o país. O recruta Keith M. Maupin havia sido capturado em abril. A Al-Jazira exibiu um vídeo que mostra um homem com os olhos vendados, sentado no chão, mas não a execução em si. A TV diz que, na cena seguinte, que não foi ao ar, um homem dispara contra a nuca da vítima, diante de uma cova aberta no solo. O major Willie Harris disse que o videoteipe está sob análise do Pentágono. ?Não há confirmação de que o teipe contenha imagens de Matt Maupin ou de qualquer outro soldado do exército?, disse, acrescentando que a família Maupin foi informada ?da existência? do vídeo. A Al-Jazira disse que uma declaração foi emitida, juntamente com o vídeo, e assinada por ?A Espada Afiada contra os Inimigos de Deus e de Seu Profeta?. Na declaração, o grupo diz que a execução ocorre porque os EUA não mudaram suas políticas no Iraque e em retribuição pelos ?mártires? do Iraque, da Arábia Saudita e da Argélia.