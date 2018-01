Terroristas islâmicos matam quatro pessoas na Argélia Três argelinos e uma russa foram assassinados num atentado de autoria de terroristas islâmicos numa cidade situada entre as províncias de Medéia e de Ain Defla, ao sul de Argel, capital da Argélia, informou hoje o jornal El Khabar. As vítimas, todas funcionárias de uma sociedade mista russo-argelina, perderam a vida ao explodir uma bomba à passagem do caminhão que as transportava. O atentado aconteceu perto da localidade de Qaada Souan. Outros cinco passageiros do caminhão ficaram feridos, alguns em estado Grave. As vítimas trabalhavam na construção de um gasoduto na região. Em dezembro, um comando do Grupo Salafista para a Pregação e o Combat (GSPC) metralhou um ônibus pertencente à sociedade americana BRC num bairro da periferia de Argel. Um argelino e um americano de origem libanesa morreram.