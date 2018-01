Terroristas ligados à Al Qaeda fazem novas ameaças O grupo terrorista islâmico que assumiu a autoria dos atentados da semana passada na Espanha advertiu que seu próximo alvo pode ser o Japão, a Itália, a Grã-Bretanha ou a Austrália. O jornal árabe Al-Quds al-Arabi informou, por meio de seu site na internet, que recebeu um comunicado da brigada Abu Hafs al-Masri, braço da Al Qaeda, em que o grupo, além de fazer as novas ameaças, reitera ter sido responsável pelos ataques aos trens de Madri. Na mensagem, os terroristas dizem ter dado uma trégua temporária para que o novo governo espanhol cumpra a promessa de retirar as tropas do Iraque. "Nossas brigadas estão se preparando para o próximo ataque", diz o comunicado. "De quem seria a vez agora? Poderia ser o Japão, os Estados Unidos, a Itália, a Grã-Bretanha, a Arábia Saudita ou Austrália". A mensagem adverte que "as brigadas da morte estão nas portas desses países", acrescentando que os ataques vão ocorrer "no lugar e momento adequados". O site do Al-Quds al-Arabi não diz quando a declaração foi recebida. O jornal é o mesmo que, na tarde do dia dos atentados em Madri, publicou a nota em que a Abu Hafs al-Masri assumiu a autoria do ataque. O comunicado da facção terrorista diz, ainda, que apóia a reeleição do presidente George W. Bush. "Sabemos que uma operação de grande peso destruiria seu governo e é exatamente o que não queremos. Nunca poderíamos encontrar um idiota maior".