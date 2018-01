Terroristas no Iraque ameaçam japoneses e muçulmanos O grupo terrorista islâmico acusado por ataques brutais contra estrangeiros e iraquianos no Iraque fez um alerta ao Japão, dizendo que ?filas de carros-bomba? aguardam as tropas japonesas que não deixarem o país árabe. ?Ao governo do Japão: faça o que as Filipinas fizeram. Por Deus, ninguém protegerá vocês e não vamos tolerar ninguém?, diz declaração publicada na internet e assinada pela Brigada Khalid bin al-Waleed, ala militar o grupo Unidade e Guerra Santa. ?Filas de carros cheios de explosivos esperam vocês; não pararemos, se Deus quiser?, prossegue o texto, publicado num website conhecido por divulgar mensagens islâmicas radicais. A declaração do grupo também ameaça os países islâmicos que enviarem tropas ao Iraque, e cita Jordânia, Turquia e nações do Golfo Pérsico. ?Avisamos pela última vez: golpearemos com punho de ferro todos os que apoiarem os americanos, Allawi (o premier Iyad Allawi) ou seus colegas?, diz.