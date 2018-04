Terroristas podem estar no País Uma investigação da Guarda Civil na Espanha revelou a possibilidade de alguns integrantes do grupo terrorista basco ETA estarem no Brasil, informou o jornal espanhol "El País". Em uma das ações contra a ETA na Espanha, a polícia teria encontrado cartas e informações de empresários bascos que ofereciam aos terroristas ajuda por meios de suas empresas e instalações no Brasil. Segundo o jornal, um dos executivos ofereceu até emprego aos supostos terroristas que estivessem no País. Essa seria uma forma de os empresários atenderem às exigências dos terroristas, que a cada ano cobram uma espécie de imposto do setor privado no País Basco.