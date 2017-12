Terroristas presos planejavam atentado gigante na Espanha Oito terroristas detidos no início da semana pela polícia espanhola em Madri e Navarra planejavam o maior ataque da história na Espanha. Com um caminhão carregado com 500 quilos de explosivos pretendiam destruir o prédio da Audiência Nacional no centro da capital e matar pelo menos quatro juízes, entre os quais Baltasar Garzón, anunciou hoje a polícia da Espanha. O chefe do grupo, Mohamed Achraf, foi capturado na Suíça por porte de documentação falsa.