Terroristas são detidos e atentado é evitado nas Filipinas Um atentado terrorista semelhante ao ocorrido em Madri no dia 11 foi evitado com a prisão de quatro integrantes do grupo Abu Sayyaf, nas Filipinas. A polícia apreendeu 35 kg de dinamite com os terroristas. A presidente do país, Gloria Macapagal Arroyo, disse que os explosivos seriam usados em ataques a trens e centros comerciais da capital Manila. Segundo Arroyo, um dos detidos já se responsabilizou por um atentado contra uma balsa, em 27 de fevereiro, que deixou mais de 100 mortos. Os outros suspeitos estariam ligados a um atentado ocorrido em outubro de 2002, em uma cidade ao Sul do país, que matou um militar norte-americano. O grupo também seria responsável por vários seqüestros, entre eles o do turista norte-americano Gillerme Sobero. Sobero fazia parte de um grupo de 20 pessoas, entre elas três dos EUA, capturadas pela Abu Sayyaf nas Filipinas em maio de 2001. Ele foi decapitado pelos terroristas em 2002.