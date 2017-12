Terroristas tinham apoio em terra, diz secretário O secretário de Justiça dos Estados Unidos, John Ashcroft, afirmou hoje que os sequestradores terroristas que lançaram aviões contra o World Trade Center (WTC) e o Pentágono contavam com extensa rede de apoio em terra para que os seqüestradores fizessem seus ataques. O secretário referiu-se à precisão e à técnica dos ataques ocorridos na última terça-feira. Em entrevista à rede CNN, segundo as agências noticiosas, o procurador prometeu punir judicialmente os eventuais terroristas que teriam apoiado a operação. "Tão logo tenhamos a capacidade de levar à Justiça as pessoas associados com esse ataque, nós o faremos", disse. As informações são das agências internacionais.