Terroristas usariam nitroglicerina para explodir aviões, diz jornal Especialistas entrevistados pelo site do Wall Street Journal informaram nesta quinta-feira que os terroristas islâmicos usariam nitroglicerina para explodir aviões em pleno vôo. Os terroristas levariam a substância, que é líquida e extremamente instável, dentro de garrafas em suas bagagens de mão. Para detonar a explosão seriam usados aparelhos celulares, câmeras fotográficas, entre outros equipamentos eletrônicos. No entanto, segundo os especialistas, o plano poderia ir não se concretizar devido à instabilidade da substância, que poderia explodir nas mãos dos terroristas antes mesmo de eles estarem dentro do avião.