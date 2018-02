Teste de Concorde japonês fracassa na Austrália Um protótipo sem piloto de um novo avião supersônico comercial japonês explodiu segundos depois de seu lançamento de uma base em Woomera, deserto do centro da Austrália. As causas estão sendo apuradas pelos cientistas do laboratório espacial do Japão, responsável pelo projeto. O supersônico japonês deverá desenvolver a mesma velocidade do avião Concorde, mas com autonomia de vôo duas vezes maior e o triplo da capacidade de transporte (300 passageiros). Com um décimo do tamanho da versão final, o protótipo deveria alcançar a altitude de 20 mil metros, liberar seus foguetes propulsores e retornar à base por controle remoto com velocidade supersônica, mas um dos propulsores explodiu, abortando a experiência.