Teste de escudo espacial poderá ocorrer amanhã O novo teste do Pentágono para o escudo espacial, postergado pela segunda vez na noite de domingo devido ao mau tempo, poderá ser realizado finalmente neste terça-feira. Durante as provas, partirá da Califórnia um míssil com uma ogiva falsa que simulará um ataque nuclear e que funcionará com alvo. Cerca de 20 minutos depois do lançamento deste projétil, que será feito da base aérea de Vandenberg, um míssil interceptor, que partirá das ilhas Marshall, no Pacífico, deverá abatê-lo. O projeto do escudo espacial está em uma fase inicial e, segundo especialistas do Pentágono, o teste servirá para impulsioná-lo, oferecendo dados e informações. "Nos será útil mesmo em caso de falha", dizem os técnicos. O experimento, que estará de acordo com o Tratado ABM entre os Estados Unidos e a Rússia, marca a retomada do programa de provas para o escudo espacial, depois de uma pausa de cinco meses. Os quatro testes anteriores terminaram com dois êxitos e dois fracassos.