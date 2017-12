Testemunha argentina reaparece com lesões Luis Gerez, testemunha sobre a repressão da última ditadura militar argentina, que tinha desaparecido na quarta-feira, foi achado na noite de sexta-feira com algumas lesões e em estado de forte comoção. Diferentes testemunhas que viram ao pedreiro, de 51 anos, quando ele foi achado pela Polícia na localidade de Garín, nos arredores de Buenos Aires, informaram a jornalistas sobre o seu estado. A mãe de Gerez, Julia More, afirmou que seu filho se encontra "bem", embora com "uma crise de nervos pela situação que viveu". O pedreiro tinha desaparecido após testemunhar contra um ex-policial acusado de violações dos direitos humanos durante a ditadura e foi levado a um hospital em Escobar, 45 quilômetros ao norte da capital. Algumas versões extra-oficiais afirmam que Gerez foi achado nu e com marcas de cordas nas mãos e nos pés. O ministro de Segurança da província de Buenos Aires, León Arslanián, se limitou a informar que o pedreiro "está em estado de comoção" e "vai ser examinado" por médicos. "Estava muito assustado, não queria se mover", disse Hugo Cantero, um vereador do município de Escobar que foi uma das primeiras pessoas a ver o pedreiro. Gerez foi achado uma hora depois de o presidente Néstor Kirchner acusar "grupos paramilitares" pelo seu desaparecimento e pelo de Jorge Julio López, de 77 anos, outra testemunha de processos por crimes da ditadura militar, desaparecido desde 18 de setembro. "Foi providencial o discurso do presidente Kirchner, evidentemente tem que existir relação. Não é casual", declarou Arslanián ao "Canal 7" de TV.