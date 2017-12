Testemunha dos abusos da ditadura desaparece na Argentina A Polícia argentina tentava nesta quinta-feira, 28, encontrar um pedreiro que há meses testemunhou no Parlamento para evitar que um ex-policial acusado de violações dos direitos humanos assumisse sua cadeira como deputado. Luis Gerez saiu na noite da quarta-feira da casa de amigos na cidade de Escobar para comprar carne e desde então ninguém voltou a vê-lo, disseram hoje fontes policiais ao revelar o conteúdo da denúncia feita por amigos do pedreiro. O desaparecimento de Gerez, de 51 anos, causou profunda preocupação nas autoridades argentinas, que buscam desde 18 de setembro outro pedreiro, Jorge Julio López, cujo paradeiro é desconhecido desde que ele testemunhou no julgamento de um repressor da última ditadura militar (1976-1983). López, de 77 anos, desapareceu após testemunhar no julgamento do ex-comissário Miguel Etchecolatz, condenado à prisão perpétua por "genocídio" em razão de crimes cometidos durante a ditadura. Em entrevista coletiva, a família de Gerez fez um desesperado apelo para que a população divulgue informações sobre o paradeiro do pedreiro, definido por sua esposa como "um homem íntegro e um militante popular reconhecido". Gerez, um ex-militante da Juventude Peronista, acusou o ex-comissário Luis Patti de uma tortura ocorrida em 1972 numa delegacia de Escobar, cerca de 45 quilômetros ao noroeste da capital argentina. O pedreiro relatou que, apesar ter os olhos vendados, reconheceu a voz de Patti como um dos policiais que o torturaram para que confessasse um crime que não havia cometido. Gerez foi uma das testemunhas convocadas este ano por uma comissão parlamentar para impedir que Patti assumisse como deputado, o que finalmente ocorreu em maio sob o argumento de que o ex-policial não tinha "idoneidade moral" para ocupar uma cadeira na câmara baixa. Patti, de 53 anos, ganhou uma das cadeiras como deputado representando o direitista Partido Unidade Federalista (Paufe) nas eleições legislativas de 2005. Em entrevista a uma emissora de TV, Patti qualificou de "grave" o desaparecimento de Gerez.