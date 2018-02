Testemunha pode ajudar brasileiro acusado nos EUA Um rapaz de 22 anos admitiu ter mantido relações sexuais com a estudante Christina Long, de 13, a quem conheceu pela internet, antes que ela se envolvesse com o brasileiro Saul dos Reis Júnior, de 24, acusado de matá-la. A defesa de Reis considera a informação importante, por mostrar que Christina tinha uma vida sexual bastante ativa, encontrando-se com parceiros de salas de bate-papo da internet. Em reportagem publicada nesta quinta-feira, o jornal Daily News, de Nova York, entrevistou o rapaz, um imigrante português residente em Bethl, Connecticut, que pediu para não ser identificado. Descoberto por meio da correspondência eletrônica de Christina, ele foi ouvido no mês passado pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) e pela polícia de Danbury, cidade onde a garota morava. O rapaz afirmou que praticou sexo com Christina num motel perto do shopping center de Danbury e na casa onde a adolescente vivia com uma tia. Christina teria dito a ele que costumava sair com homens diferentes nos fins de semana. Reis é acusado de homicídio involuntário. O brasileiro teria estrangulado Christina acidentalmente enquanto faziam sexo no carro dele, no shopping de Danbury.