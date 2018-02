Testemunha se nega a depor contra Milosevic sem garantias Um ex-presidente iugoslavo que foi conduzido à força ao tribunal das Nações Unidas para crimes de guerra na ex-Iugoslávia como testemunha se negou a depor contra Slobodan Milosevic sem garantias de que não será julgado por revelar segredos de Estado. Zoran Lilic, que foi presidente figurativo na declinante federação iugoslava desde 1993 até que Milosevic assumiu como presidente em 1997, foi detido na semana passada em Belgrado e levado à Holanda para comparecer perante a corte como testemunha da promotoria. O governo iugoslavo concordou apressadamente na última quinta-feira em eximir os políticos mais próximos de Milosevic das obrigações de preservar os segredos de Estado ao serem convocados pelo tribunal onde Milosevic enfrenta 66 acusações de crimes de guerra na Croácia, Bósnia-Herzegóvina e no Kosovo. Entre eles estão Lilic e Rude Markovic, ex-chefe do serviço de segurança estatal, que foi conduzido a Haia na última sexta-feira. Lilic disse que o governo não tem autoridade para suspender a proibição de discutir questões de Estado. Exigiu a aprovação à medida do presidente iugoslavo, Vojislav Kostunica, e do Conselho Supremo de Defesa, um organismo estatal que comanda o exército e decide sobre questões estatais cruciais. "Qualquer um na Iugoslávia pode apresentar uma demanda contra mim. Poderiam acusar-me de revelar segredos de Estado, e isto é severamente castigado", disse Lilic, e assegurou que não havia recebido nenhuma garantia por escrito de Belgrado. "Estou disposto a testemunhar diante deste tribunal se uma autoridade relevante - o que significa o presidente - levantar a proibição de manter os segredos militares", indicou. O tribunal adiou o depoimento de Lilic para sexta-feira próxima. Os juízes também criticaram a promotoria por não revelar todos os detalhes sobre as obrigações de Lilic na Iugoslávia, e disseram que a citação para seu comparecimento perante o tribunal foi prematura. O promotor Geoffrey Nice disse que a citação era necessária para assegurar a presença de Lilic em Haia. "Este testemunho é da maior importância", afirmou.