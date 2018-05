Testemunhas complicam situação de comandante Alguns sobreviventes do Costa Concordia deram ontem depoimentos que complicam a situação do comandante Francesco Schettino. Monique Maurek, holandesa de 41 anos, disse que momentos antes do acidente ele estava bebendo no bar com uma mulher. "O que me escandaliza mais é que vi o comandante passando a maior parte da noite bebendo no bar com uma linda mulher", disse.