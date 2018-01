Testes confirmam data bíblica de túnel em Jerusalém Um túnel que passa por baixo das antigas muralhas de Jerusalém provavelmente foi mesmo construído por volta do ano 700 aC, durante o reinado de Ezequias, conforme descrito na Bíblia. A idade do túnel era causa de polêmica entre especialistas, alguns dos quais acreditavam que ele havia sido escavado séculos depois do tempo de Ezequias. O novo estudo analisou amostras de estalactites do teto do Túnel de Siloé e material retirado do revestimento do piso. ?Acreditamos que o caso agora está fechado?, disse Amos Frumkin, geólogo e diretor do Centro de Pesquisa em Cavernas da Universidade Hebraica em Jerusalém. Ele e colegas apresentam suas conclusões na edição desta quinta-feira da revista ?Nature?. Restos de plantas encontrados na argamassa do túnel foram submetidos à datação por carbono 14. Amostras do núcleo das estalactites foram submetidas a testes químicos. Frumkin e outros especialistas acreditam que esta é a primeira vez que uma estrutura identificada com algo citado na Bíblia passa por uma análise detalhada de carbono 14. Os livros bíblicos de Reis e Crônicas falam do túnel, de cerca de 700 metros, construído para proteger o suprimento de água de Jerusalém do cerco assírio. O túnel, de traçado irregular, ainda traz marcas das ferramentas dos trabalhadores que, ocasionalmente, tinham de mudar o rumo da escavação para encontrar a equipe que vinha trabalhando a partir da direção oposta.