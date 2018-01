Testes confirmam que Yushchenko foi envenenado por TCDD A análise de amostras de sangue do candidato à presidência da Ucrânia Viktor Yushchenko confirmaram que ele foi envenenado por TCDD, a dioxina mais nociva. O professor de Toxicologia Ambiental da Universidade de Amsterdã, Abraham Brouwer, disse que a toxina encontra foi a TCDD, quimicamente conhecida como tetraclorodibenzoparadioxina. TCDD é o ingrediente chave do Agente Laranja, um herbicida culpado por uma série de problemas de saúde em veteranos da guerra do Vietnã. Crise na Ucrânia