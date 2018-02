Testes em enfermeira nos EUA dão negativo para ebola

A enfermeira de 30 anos, que segundo fontes trabalhou com pacientes de Ebola em Serra Leoa, volyou aos Estados Unidos na sexta-feira, passando por Bruxelas. Ela foi barrada no aeroporto Newark Liberty, embora não apresentasse sintomas no momento. A febre apareceu mais tarde, ainda na sexta-feira, de acordo com autoridades.

A enfermeira deverá permanecer em quarentena por 21 dias, podendo passar por mais testes. Fonte: Dow Jones Newswires.