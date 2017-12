Teto de mercado russo cai e mata pelo menos 13 pessoas Pelo menos 13 pessoas morreram nesta quinta-feira e outras 18 ficaram feridas, na queda do teto do mercado Bauman de Moscou, segundo dados provisórios fornecidos pelo Ministério da Rússia para Situações de Emergência. Fontes do ministério, citadas pela agência oficial Itar-Tass indicaram que até 100 pessoas podem estar sob os escombros. "O mercado ficou quase totalmente destruído. Primeiro, desabou o teto e, depois, caíram os muros", disse um funcionário dos Serviços de Emergência à Itar-Tass. Segundo a agência de notícias Interfax, foram enviadas cerca de 50 ambulâncias para o local. Investigadores acreditam que o acidente tenha sido causado pelo peso da neve que caiu na quarta-feira e durante a madrugada. O mercado foi projetado nos anos 1970 por Nodar Kancheli, o mesmo arquiteto que desenhou a planta do parque aquático Transvaal, também em Moscou, cujo teto desabou em fevereiro de 2004, matando 28 pessoas.