Teto de rinque de patinação desaba na Alemanha O teto de um rinque de patinação no gelo veio a baixo numa cidade da Baviera, informa a polícia. Um porta-voz diz que as autoridades esperam encontrar diversas vítimas feridas. "Sabemos que partes do teto do ginásio, ou talvez todo ele, caiu" em Bad Reichenhall, afirmou o porta-voz da polícia, Fritz Braun. Bombeiros estão no local e tentam entrar no edifício, "mas esperamos vários feridos, e possivelmente também mortos", disse Braun.