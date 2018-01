Tevê alemã exibe documentário sobre o Holocausto Uma estação de televisão alemã informou hoje que irá apresentar o documentário sobre o controvertido livro de Norman Finkelstein, "A Indústria do Holocausto". A rede alemã Suedwestrundfunk cancelou, na segunda-feira, a apresentação do documentário, programada para coincidir com a publicação da versão em alemão do livro. O diretor da emissora, Christof Schmid, disse que a estação considerou que o filme "poderia ser mal-interpretado" e temia "aplausos vindos do lado errado". O filme vai ser exibido neste sábado e, em seguida, haverá uma discussão de 75 minutos do livro por um painel que contará com a participação do enviado da Alemanha para a compensação do trabalho nazista, Otto Lambsdorff. Finkelstein argumenta que judeus americanos têm usado a questão do Holocausto para "chantagear a Europa", um assunto incômodo na Alemanha onde tal sentimento é semelhante ao expressado por grupos neonazistas. Finkelstein, que esteve na quarta-feira em Berlim para promover o livro, tinha criticado a estação por não mostrar o documentário - que traz entrevistas do autor com sobreviventes do Holocausto e de acadêmicos sobre como a questão da indenização tem sido tratada por organizações judaicas. "Penso que é vergonhoso que a televisão alemã não permita que eles sejam ouvidos", disse ele então.