Tevê sérvia anuncia prisão de Milosevic A televisão estatal sérvia anunciou na noite de hoje que Slobodan Milosevic foi detido, o que seria um dramático clímax de tentativas de levar o ex-presidente iugoslavo à justiça por várias acusações relacionadas a uma década de regime repressivo. A rádio independente B-92 também divulgou que Milosevic havia sido detido e levado para o Palácio da Justiça. As notícias, citando fontes não identificadas do parlamento, não puderam ser imediatamente confirmadas. Mais cedo, a privada BK TV, também citando fontes do governo sérvio, afirmou que uma ordem de prisão havia sido emitida contra o ex-presidente, mas a polícia hesitava em cumprir a determinação temendo um banho de sangue. Cerca de 400 partidários de Milosevic - alguns portando pistolas, paus e barras de ferro - estavam concentrados na frente da casa do ex-mandatário em Belgrado, dizendo que pretendiam proteger o ex-presidente de possível detenção. A BK TV informou que oficiais da polícia estavam dentro da mansão negociando sua entrega pacífica.