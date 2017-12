Tevês apontam vitória de Bush em Ohio. Kerry contesta Segundo as redes de TV ABC e NBC, o presidente George W. Bush teria conquistado os votos do colégio eleitoral de Ohio, garantindo mais 20 votos e ficando a um passo de garantir a reeleição para a presidência dos EUA. Segundo a projeção da mídia norte-americana, ainda faltam as conclusões de vários Estados, incluindo Nevada, tradicional reduto republicano, o que reforçaria a confirmação do nome do presidente para mais quatro anos na Casa Branca. O comando da campanha do senador John Kerry reagiu ao anúncio da vitória de Bush em Ohio e disse que não aceitará a derrota no Estado. "A contagem dos votos em Ohio não terminou. Existem mais de 250 mil votos que ainda devem ser contados. Quando forem, acreditamos que John Kerry ganhará Ohio", disse a chefe de campanha de Kerry, Mary Beth Cahill, em um comunicado. A diferença entre Bush e Kerry em Ohio é de cerca de 100 mil votos. A rede de TV CNN considerou o resultado como empate técnico.