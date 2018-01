Texana julgada culpada de afogar os 5 filhos Um júri texano julgou, nesta terça-feira, Andrea Yates culpada do assassinato de seus cinco filhos. Agora, os jurados vão decidir se Andrea, de 37 anos, será condenada à morte ou à prisão perpétua. A ex-enfermeira confessou ter afogado as crianças - com idades entre seis meses e sete anos - na banheira de sua casa em Houston, no Texas, em 20 de junho de 2001, e disse que fez isso para protegê-las de satã. A promotoria pede a pena de morte, alegando que ela, embora tenha problemas mentais, é sã o suficiente para saber que o que fez foi errado.