Texas aprova US$ 800 milhões para reforçar fronteira com o México

DALLAS - O novo governador republicano do Estado americano do Texas, Greg Abbott, aprovou neste mês uma verba de US$ 800 milhões destinada à segurança da fronteira com o México ao longo dos próximos dois anos, apesar da redução do número de imigrantes que têm cruzado ilegalmente. O valor é mais que o dobro da quantia liberada nos últimos 14 anos.

Entre os itens na lista de compra do Estado para reforçar a fronteira está um segundo avião de espionagem, no valor de US$ 7,5 milhões. Também serão contratados mais 24 investigadores e destacados 250 soldados para fazer a patrulha./ Associated Press