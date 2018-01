Texas executa assaltante que matou quatro pessoas Marion Dudley, de 33 anos, traficante de drogas entre os Estados do Alabama e do Texas, que há quase 14 anos matou quatro pessoas durante um assalto, foi executado na quarta-feira, no Texas, informou uma fonte oficial. Dudley, que se declarou inocente durante o julgamento, recebeu uma injeção letal no Centro de Reabilitação de Huntsville pelo assassinato de José Tovar, Frank Farías, Jessica Quiñones e Audrey Brown em Houston em 1992. Ele morreu oito minutos após receber a injeção. Foi a primeira execução do ano no Texas. Durante o julgamento, duas pessoas identificaram Dudley como o autor dos assassinatos. As vítimas foram amarradas e receberam um tiro na cabeça, segundo disseram os promotores.