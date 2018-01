Texas prepara primeira de duas execuções consecutivas O assassino Edward Lagrone, condenado à morte por um triplo homicídio - uma das vítimas era uma menina de dez anos de idade, grávida dele - será executado nesta noite, na quinta aplicação da pena de morte no Texas neste ano e na primeira de duas execuções marcadas para noites consecutivas. As provas mostraram que Shakeisha Lloyd estava grávida de 17 semanas quando Lagrone, libertado depois de cumprir 20 anos por outro homicídio, invadiu a casa de sua família e começou a atirar. Duas tias-avós da menina também morreram. Langrone, de 46 anos, recusa-se a falar com a imprensa. Seus advogados pediram a suspensão da execução e questionaram a constitucionalidade da morte por injeção letal. Outro condenado à morte, Bobby Ray Hopkins, tem sua execução marcada para a noite de quinta-feira, por esfaquear duas mulheres até a morte em 1993.