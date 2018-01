Texas rangers caçam deputados faltosos A força de elite da polícia texana, os rangers, está caçando 59 deputados estaduais do Partido Democrata que desapareceram para manter o Legislativo estadual paralisado, por falta de quórum. O boicote ao quórum é o clímax de meses de tensão entre os democratas e os republicanos, recém-chegados ao poder no Estado. O Legislativo deveria debater um plano de redivisão dos distritos eleitorais do Estado. O presidente da Casa, o republicano Tom Craddick, trancou a assembléia, de forma que os deputados presentes na segunda-feira não puderam partir. Depois de uma chamada para conferir o quórum, ele ordenou que os legisladores faltosos fossem presos e trazidos de volta à Casa. ?Fugir e se esconder é uma desgraça?, disse. A maioria dos deputados em fuga disse que planeja sair do Estado, para evitar a prisão. A Assembléia do Texas não pode entrar em sessão com menos de 100 dos 150 deputados presentes, e 59 dos 62 democratas ausentaram-se. Há 88 republicanos. Cinqüenta e três dos democratas faltosos enviaram cartas à liderança avisando que estariam fora. O regimento permite a prisão de deputados que se ausentem com o objetivo de boicotar o quórum.