Texto de plano de paz saudita já foi concluído O texto final do plano de paz árabe-israelense proposto pelo príncipe herdeiro saudita Abdullah bin Abdul Aziz, que será analisado durante a reunião de cúpula da Liga Árabe, a ser realizada nos dias 27 e 28 de março em Beirute, já foi concluído, informou hoje o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Saud al-Faisal. "O texto do plano foi redigido e Abdullah o apresentará aos participantes da cúpula em Beirute", afirmou Al-Faisal ao término de uma reunião com o presidente do Líbano, Emile Lahoud, da qual também participou o ministro de Exterior libanês, Mahmoud Hammoud. A proposta prevê a retirada das tropas israelenses de todos os territórios árabes ocupados em junho de 1967, durante da Guerra dso Seis Dias, inclusive Jerusalém Oriental, em troca da "normalização das relações" e do reconhecimento do Estado judeu por parte de todos os países árabes.