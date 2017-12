Thatcher foi a melhor premier do Reino Unido, diz historiador A conservadora Margaret Thatcher e o trabalhista Clement Attlee foram os melhores primeiros-ministros que o Reino Unido teve em todo o século XX, segundo um historiador britânico que coloca o atual chefe de Governo, Tony Blair, na quarta posição, por causa da Guerra do Iraque. Em artigo publicado hoje na revista BBC History Magazine, o historiador Francis Beckett coloca a Dama de Ferro, primeira-ministra de 1979 a 1990, no primeiro lugar de sua lista, ao lado do trabalhista Clement Attlee (1945-1951). Para Beckett, o mérito da hoje baronesa Thatcher foi ter mudado totalmente "graças sobretudo a sua força de vontade" a sociedade britânica herdada de Attlee, que ficou por mais de 30 anos no poder, desde o final da Segunda Guerra Mundial. "Poucas pessoas lembram hoje a época na qual os sindicatos britânicos eram a autêntica força do país, quando o setor público controlava boa parte da economia, quando os municípios controlavam a educação e outros serviços locais, e os benefícios eram considerados um direito de cidadania", escreve Beckett O trabalhista Clement Attlee, cujo Governo introduziu no Reino Unido o moderno estado de bem-estar, desmontado depois pelo Governo de Thatcher, compartilha o lugar de honra da lista. Surpreendentemente para muitos britânicos, Winston Churchill, primeiro-ministro do país durante a Segunda Guerra Mundial e sem dúvidas o político britânico mais famoso do século XX, fica relegado ao segundo lugar. Churchill, que foi primeiro-ministro entre 1940 e 1945 e depois de 1951 a 1955, divide essa posição com os também conservadores Edward Heath (1970-74) e Harold Macmillan (1957-63) e o liberal Henry Campbell-Bannerman (1905-08). O historiador afirma ter julgado os chefes de Governo por sua eficácia na hora de mudar ao país, fixando-se primeiro em analisar se os políticos tinham uma idéia clara de como queriam realizar essas mudanças e depois em suas eficácias no momento de colocar suas idéias em prática. O atual primeiro-ministro, o trabalhista Tony Blair, aparece apenas no quarto lugar da classificação final, ao lado de seu correligionário Harold Wilson (1964-70 e 1974-76), apesar de ter vencido três eleições consecutivas desde 1997. "Blair avançou muito na direção por ele escolhida até a Guerra do Iraque. O setor privado já administra escolas e hospitais, e levando em conta que os conservadores estão de acordo, esta provavelmente será uma mudança permanente", argumenta Francis Beckett. No entanto, acrescenta o historiador, "a impopularidade da Guerra do Iraque, e o fato de que os motivos depois usados para justificar a guerra não foram os mesmos alegados antes, minaram, talvez permanentemente, a capacidade de Blair para colocar em prática a sua Visão". Neville Chamberlain, primeiro-ministro de 1937 a 1940, e Anthony Eden (1955-57), são, segundo Beckett, os piores primeiros-ministros do Reino Unido em todo o século XX, atrás de Alex Douglas-Home (1963-64) e do sucessor de Thatcher, John Major (1990-97). Chamberlain não conseguiu seu principal objetivo, que era evitar a guerra com a Alemanha nazista, apesar do acordo de Munique de 1938 com Adolf Hitler, enquanto Eden se viu obrigado a renunciar após a crise de Suez de há meio século.