Thatcher lamenta morte de "querido amigo" Considerando-o um "herói americano", a ex-primeira-ministra da Grã-Bretanha Margaret Thatcher lamentou hoje a morte do "querido amigo" e ex-presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan. "Ronald Reagan merece mais que ninguém as glórias pela vitória da liberdade na guerra fria e ele conseguiu isso sem dar um único disparo", disse ela em Londres. Reagan foi presidente por oito dos 11 anos em que Tatcher ficou no poder britânico. Ela foi a primeira líder mundial a visitá-lo em Washington depois de sua posse em 1981. » Ronald Reagan morre aos 93 anos