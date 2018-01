Thatcher sofre derrames e deixa conferências A ex-primeira-ministra da Grã-Bretanha, Margareth Thatcher, de 76 anos, sofreu uma série de pequenos derrames e não mais participará de conferências públicas, informou a assessoria de seu escritório. Thatcher decidiu abandonar o circuito de conferências seguindo instruções de seu médico na terça-feira, quando adoeceu. No início do mês, Thatcher recusou convite para viajar às ilhas Malvinas, para participar das cerimônias do 20º aniversário da guerra entre a Grã-Bretanha e a Argentina. Thatcher foi primeira-ministra da Grã-Bretanha entre 1979 a 1990.